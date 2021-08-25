Президент РФ Владимир Путин 25 августа в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Госсовета, посвящённое улучшению качества образования. Перед этим российский лидер также проведёт по видеосвязи отдельную встречу с учениками и педагогами. Накануне в Москве прошёл семинар-совещание, участники которого подготовили и обсудили предложения по теме предстоящей встречи — от ремонта учебных зданий до создания школ будущего. Во встрече приняли участие губернаторы российских регионов, федеральные и региональные чиновники, педагоги и представители экспертного сообщества. Также в Кремле рассказали, что в преддверии нового учебного года на обсуждение будет вынесен «комплекс мер и предложений по повышению качества общего образования в субъектах Федерации, в том числе по подготовке и повышению квалификации учителей, развитию единой цифровой образовательной среды и обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, по реализации программ ремонта школ и закупки оборудования». Подробности мероприятия — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

13:53 25.08.2021 Президент РФ Владимир Путин начал в режиме видеоконференции встречу с представителями общественности.

13:56 25.08.2021 Президенту РФ Владимиру Путину предложили проработать меры поддержки молодых учителей, а также популяризировать образ учителя и школы.

13:59 25.08.2021 Путин: в самом слове «услуга» ничего обидного нет. Я часто слышу такие же соображения от медиков, которые обижаются на это слово. Что касается педагогической деятельности, то это глубже, чем то, что мы понимаем под бытовым словом «услуга». Это важнейшая работа для общества. Вы создаёте будущее страны. Конечно, если это словечко не устраивает, надо от него, может, уходить. Надо поддерживать тех, кто приходит в отрасль на работу. Некоторые меры уже приняты для этого. Важно, чтобы молодые люди заранее почувствовали, что это такое, и душой прилипли бы к этой профессии. Мы и далее будем это делать. Но, прежде всего, нужно совершенствовать оплату труда. Здесь есть планы. Мы будем делать это и далее. Вы упомянули пять тысяч рублей за деятельность классного руководства — можно сказать, это просто значок. Но нам надо системно действовать.

14:00 25.08.2021 Путин: страна нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, который создаёт будущее нашего государства. Но надо делать это широко — не только фильмы создавать, но и программы соответствующие.

14:01 25.08.2021 Школьница. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:04 25.08.2021 Путин: после трагедии, о которой знает вся страна, были даны поручения осуществлять проверки. Это дополнительная нагрузка, но они неизбежны. Мы должны понимать, что происходит в организациях, и сделать всё для безопасности детей. Хотя всё должно происходить без необоснованной нагрузки на организации. Безосновательное перепрофилирование является недопустимым.

14:05 25.08.2021 Путин: когда я встречаюсь с многодетными семьями, мамы всегда такие строгие, организованные, а отцы, наоборот, спокойные, мягкие, уравновешенные. Я много лет встречаюсь с многодетными семьями, и всегда такое впечатление. При этом мужское начало в семьях чувствуется.

14:07 25.08.2021 Путин: в 2023 году мы будем отмечать 200-летие Ушинского. Можно 2023 год объявить Годом педагога. Сегодня с коллегами поговорю на этот счёт.

14:10 25.08.2021 Встреча президента России Владимира Путина с учителями и преподавателями школ. Цитата из видео. Источник: kremlin.ru

14:12 25.08.2021 Путин: направления подготовки специалистов у нас приобретают больший размах и дают результаты.

14:13 25.08.2021 Путин: у нас много креативных, творческих молодых людей, которые ищут себя и находят в профессии.

14:16 25.08.2021 В многодетных семьях чувствуется мужское начало, которое является базовой основой большой семьи. Об этом 25 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью. Читайте также: Путин рассказал о мужском начале в многодетных семьях

14:21 25.08.2021 Путин: я считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что происходит в школьном буфете и в столовой.

14:27 25.08.2021 Вопросы качества и доступности школьного образования являются важными для всего российского общества. Об этом 25 августа во время общения с преподавателями вузов и школ, учениками и родителями в преддверии нового учебного года заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин отметил важность доступности и качества школьного образования

14:28 25.08.2021 Путину предложили создать интернет-платформу, на которой дети могли бы пообщаться с психологами.

14:30 25.08.2021 Путин: к сожалению, мы немного отстаём от стран, которые используют психологические службы и специалистов в этой области. Это печально, потому что современный мир насыщен информацией, информационный фон может быть сложным. Скорости мира возрастают, и поддержка специалистов крайне востребована — это касается и маленьких детей, и взрослых. Предложение о создании интернет-платформы [для контакта детей с психологами] своевременно.

14:31 25.08.2021 Кравцов: мы поддерживаем предложение о создании интернет-платформы для общения детей с психологами. Мы расширим опыт и поможем детям получить ответы на вопросы. Абсолютно правильные предложения.

14:31 25.08.2021 В России необходимо совершенствовать систему оплаты труда педагогов, но в данном вопросе важно учитывать и бюджетные возможности. Об этом 25 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда педагогов

14:33 25.08.2021 Путин: нужно поблагодарить руководство Таджикистана, поскольку Эмомали Рахмон уделяет этому внимание. Все, кто заинтересован в продвижении русского языка, должны быть ему благодарны. Почти всегда он поднимает вопрос о содействии России в развитии русского языка в Таджикистане.

14:40 25.08.2021 Путин: мы знаем, что во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства — флаг страны — поднимаются, вывешиваются ежедневно. Это хорошая традиция. Нужно обеспечить моменты формального характера. Например, нужен единый общегосударственный стандарт. Думаю, что он должен быть отфинансирован из федерального бюджета.

14:41 25.08.2021 Татьяна Голикова: что касается госстандарта, то его нужно разработать с администрацией президента РФ. Это госсимволы, надо понимать, как это делать. Нужно понять, с учётом предложенного стандарта, какой объём нужно выделить.

14:45 25.08.2021 Путин — о вакцинации от COVID-19: моя позиция известна — ничего навязывать нельзя, но надо сделать всё, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор.

14:54 25.08.2021 Президент России Владимир Путин предложил объявить 2023-й в стране годом педагога. Читайте также: Путин предложил объявить 2023 год в России годом педагога

14:55 25.08.2021 Предложение о создании интернет-платформы психологической помощи школьникам является своевременным, заявил 25 августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью. Читайте подробнее: Путин одобрил идею об интернет-платформе психологической помощи детям

15:23 25.08.2021 Мультимедийные исторические парки «Россия — моя история» следует включить в национальный проект «Образование». Такое предложение одного из участников встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности поддержал глава государства. Подробности в материале: Парки «Россия — моя история» могут включить в нацпроект «Образование»

15:35 25.08.2021 Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о введении в российских школах церемонии поднятия государственного флага. Такая идея прозвучала 25 августа во время встречи с общественностью. Читайте также: Путин поддержал идею о российском флаге в школах

15:52 25.08.2021 В законодательство необходимо ввести корректировки, которые исключат использование слова «услуга» по отношению к учительскому труду. Об этом 25 августа заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ. Подробности в материале: Путин предложил не называть учительский труд словом «услуга»

16:02 25.08.2021 В России до конца 2026 года планируется отремонтировать 7,3 тыс. школ в рамках новой госпрограммы, сообщил 25 августа президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Подробности в материале: Путин: в РФ отремонтируют 7,3 тыс. школ до конца 2026 года

16:36 25.08.2021 В российской системе образования не планируется заменять работу живых педагогов цифровыми инструментами. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. Читайте подробнее: Кравцов: электронные ресурсы не заменят учителей

16:41 25.08.2021 Темпы капитального ремонта школ в России планируется увеличить вдвое. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. Читайте также: В России увеличили темпы капремонта школ

16:47 25.08.2021 Празднование Дня знаний 1 сентября пройдет в России в очном форме. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. «Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно. Приоритеты здесь — безопасность», — сказал глава Минпросвещения. Подробности в материале: 1 сентября в России пройдет в очном формате

16:51 25.08.2021 О готовности всех российских школ к 1 сентября заявил 25 августа министр просвещения страны Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. Читайте подробнее: В России все школы приготовились к 1 сентября

16:53 25.08.2021 Российское образование с опережением графика движется к тому, чтобы войти в число мировых лидеров. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. Подробности в материале: Кравцов заявил о позитивной динамике в российском образовании

17:03 25.08.2021 Развитие образовательной инфраструктуры и строительство новых школ является одним из приоритетов в работе властей. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.

17:09 25.08.2021 Школы полного дня в России очень востребованы, заявил 25 августа президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. «Так называемые школы полного дня очень востребованы сегодня», — сказал президент. Он поинтересовался, как идёт их развитие. Читайте подробнее: Путин заявил о востребованности в РФ школ полного дня

17:10 25.08.2021 В российских школах будут развивать воспитательную составляющую. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. «Мы неуклонно будем ориентироваться на воспитательной составляющей школьного образования, обобщая и тиражируя лучший педагогический опыт», — сказал Кравцов. Об этом: Кравцов пообещал развивать в школах воспитательный элемент

17:12 25.08.2021 Этим летом в детских лагерях отдохнули более четырёх с половиной миллионов детей, заявил 25 августа министр просвещения страны Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. Об этом: Названо число детей, отдохнувших за лето в лагерях

17:17 25.08.2021 Из расписания российских школ в обозримом будущем должна исчезнуть третья смена. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. Реализовать эту задачу планируется к 2025 году, отметил глава Минпросвещения РФ. Подробности в материале: В Минпросвещения России назвали сроки ликвидации третьей смены в школах

17:23 25.08.2021 Практически все российские дети дошкольного возраста посещают ясли и детские сады. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. «Сегодня 96% детей страны в возрасте до трех лет и 99% в возрасте от трех до семи лет посещают детские сады и ясли», — сказал глава Минпросвещения. Читайте подробнее: В Минпросвещения пообещали полностью ликвидировать нехватку мест в детсадах

17:29 25.08.2021 Летом 2021 года в детских лагерях отдохнули свыше 4,5 млн несовершеннолетних. Такие цифры 25 августа привел министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. Эта цифра оказалась на 1,2 млн детей больше, чем в 2020 году, отметил глава Минпросвещения РФ. Об этом: Число отдохнувших в лагерях детей в России выросло на треть

18:18 25.08.2021 Встреча президента России Владимира Путина с учителями и преподавателями вузов. Цитата из видео. kremlin.ru

18:19 25.08.2021 Всероссийский конкурс «Учитель года» имеет смысл сделать более зрелищным, заявил 25 августа президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования. Читайте подробнее: Конкурс «Учитель года» надо сделать зрелищным, как «Форт Боярд» — Путин

19:12 25.08.2021 В рамках встречи с общественностью в формате ВКС перед заседанием Государственного Совета Российской Федерации по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» активист Российского движения школьников из Мурманска — ученик 4-го класса гимназии №1 Лев Афиногенов представил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект «Шеф в школе» и предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых, а Юлия Калашникова — заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская предложила распространить практику обучения «навигаторов детства» по всей стране для педагогов и учителей.

20:37 25.08.2021 Встреча президента России Владимира Путина с учителями и преподавателями вузов. Цитата из видео. kremlin.ru