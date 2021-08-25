Ульяновск, 25 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжаются акарицидные обработки территорий. Также подтверждено три случая заражения людей иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

С начала сезона в Ульяновской области зарегистрировано 1325 случаев присасывания клещей, в том числе пострадали 865 жителей Ульяновска и 77 жителей Барышского района. Из них обратились в больницы 348 детей до 14 лет, в том числе 132 ребёнка получили для профилактики противоклещевой иммуноглобулин.

С 11 марта по 23 августа в лабораториях исследовано 2034 клеща, в том числе 1114 сняты с людей. В результате у 27 паразитов выявлен клещевой вирусный энцефалит, у 47 — боррелий.

В ведомстве отмечают, что в этом году в результате присасывания клещей зарегистрировано три случая заболевания жителей иксодовым клещевым боррелиозом.

Акарицидные обработки на территории Ульяновской области запланированы на 790 га. По состоянию на 23 августа обработано 967,8 га.

Как сообщало ИА REGNUM, иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — это опасное инфекционное заболевание острого или хронического течения, в результате которого поражается кожа, суставы, сердце и нервная система.