Вашингтон, 25 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант Канье Уэст подал документы на смену имени, сообщает журнал Variety со ссылкой на документы суда.

Piotr Drabik Канье Уэст

Сообщается, что артист запросил, чтобы вместо Канье Омари Уэста его называли «Йе». В качестве причины для смены имени музыкант указал «личные мотивы». Журнал отмечает, что для смены имени необходимо решение суда, после чего новое имя должны опубликовать в ряде газет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский рэпер Канье Уэст решил воссоздать точную копию своего дома на футбольном стадионе. По его словам, создание копии дома детства будет посвящено его матери. Свой замысел артист намерен воплотить к презентации нового альбома Donda.