Уфа, 25 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Масштабную культурную программу для участников и гостей финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) запланировали в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Управление пресс-службы правительства Тульской области «Молодые профессионалы»

Сообщается, что чемпионат торжественно откроют 25 августа в парке «Ватан» Уфы в 20:00 часов. Отмечается, что из-за пандемии участники чемпионата будут изолированы от гостей, при этом зрители будут размещены на склонах.«В рамках церемонии открытия запланировано представление с участием тысячи дронов со светодиодной подсветкой, которые летают на высоте от 10 до 300 метров. Хедлайнером торжественного открытия станет Егор Крид, а завершится первый день чемпионата праздничным салютом», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

26 августа в 20:00 часов на сцене парка «Ватан» начнется интерактивное трибьют-шоу, в ходе которого популярные рок-коллективы Уфы будут исполнять, в том числе песни Земфиры и группы «Чайф».

27 августа будет показан спектакль «Потомки Салавата не отступят!», который исполнят артисты Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури. 28 августа у жителей и гостей города появится возможность принять участие во всероссийской акции «Ночь кино».

Сообщается, что чемпионат торжественно закроют 29 августа в парке «Ватан» 29 августа.

«Хедлайнером мероприятия станет группа «Дабро». Завершится праздник салютом», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что всего в Уфу на чемпионат прибудут 1800 конкурсантов, 600 из которых являются юниорами.