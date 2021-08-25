Тюмень, 25 августа, 2021, 07:35 — ИА Регнум. В Тюменскую область 27 августа придёт прохладный фронт. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Meteoinfo.ru Погода в тюмени на ближайшие дни

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Аномальная жара с температурой воздуха + 33…34 градуса продержится 25 и 26 августа. С 27-го числа столбик термометра опустится до +22 градусов по Цельсию днём, и + 5…6 ночью.

В конце недели вероятны дожди. Ветер не превысит порывов четыре метра в секунду.