Благовещенск, 25 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Две дороги в Амурской области за сутки залило водой. Перекрыты проезды в сёла Овсянка Зейского района и Низинное в Белогорском городском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе МЧС по региону.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю Паводок

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Река Томь под Белогорском выходит из берегов из-за ливневых дождей и снова может затопить дачи «Междуречье», с которых недавно ушла вода.

Всего в Амурской области подтоплены 57 жилых домов, 595 придомовых территорий и 23 участка автомобильных дорог. Отрезан проезд в семь сёл региона — Александровка (Зейский район), Высокое (Михайловский район), Касаткино, Сагибово, Журавлёвка, Новопокровка и Свободное (Архаринский район). В пунктах временного размещения находятся 35 человек, в том числе 17 детей.

Сильнее всего пострадало от паводка село Владимировка в Благовещенском районе, где подтоплены 46 домов и 372 приусадебных участка.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжает подниматься вода нескольких участках рек Зея, Амур, Селенджа, Тында, Томь, Большой Невер, Белая, Архара и Нора. Амур растёт возле населённых пунктов Игнашино, Джалинда, Кумара, Черняево и Сергеевка. Зея поднимается у сёл Белогорье, Малая Сазанка, Суражевка, Мазановка, Уралово, Овсянка, а также возле посёлка Поляковский.