Абакан, 25 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 252 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в республиканском правительстве.

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По данным оперштаба, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 16 962 случая COVID-19. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии и до 24 августа в регионе подтверждено 34 365 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 29 482 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Хакасии выявили 153 носителя коронавируса.