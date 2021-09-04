В России продолжают фиксировать тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Согласно статистике оперштаба от 24 августа 2021 года, за сутки было выявлено 18 883 новых случая заражения, при этом лидером в списке регионов с новыми случаями за сутки стала не Москва, как это бывает обычно, а Московская область. В некоторых регионах власти раздумывают над ослаблением ограничений. Так, мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что в столице не планируют вводить новые ограничения к 1 сентября, а педагоги школ города могут не носить медицинские маски на уроках в случае разрешения со стороны руководства образовательной организации. Президент РФ Владимир Путин 24 августа вновь напомнил о добровольном характере вакцинации от COVID-19 и подчеркнул, что «недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу». Помимо этого, российский лидер отметил, что «победить опасную эпидемию мы можем только вместе» и что главным способом одолеть коронавирус является вакцинация. Между тем инфекционисты и эпидемиологи напомнили, что существующих темпов вакцинации в России пока не хватает для формирования коллективного иммунитета, а значит, осенью 2021 года не исключена новая волна коронавируса. О том, как развивается ситуация с пандемией коронавируса в регионах, рассказывает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

07:33 25.08.2021 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 252 человека. Об этом сообщили 25 августа в республиканском правительстве. Читайте подробнее: В Хакасии выявили 149 новых носителей коронавируса

07:41 25.08.2021 Ещё десять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили 25 августа в региональном правительстве. Читайте подробнее: В Хакасии от COVID-19 скончались 37-летняя женщина и 43-летний мужчина

07:46 25.08.2021 В Бурятии по состоянию на утро 25 августа вакцинацию против коронавируса завершили около 254,8 тыс. жителей, или более 35% взрослого населения республики. Об этом: В Бурятии от COVID-19 привились более 35% взрослого населения

08:00 25.08.2021 Вакцинация от COVID-19. Хакасия. Фото: mz19.ru

08:11 25.08.2021 По данным оперативного штаба на 25 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4469 человек, причём 18 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 95 781 человека (+399 за минувшие сутки). Читайте подробнее: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 18 человек

08:23 25.08.2021 Решение о продлении до 30 сентября на территории Чукотского АО связанных с пандемией коронавируса ограничений приняли власти региона. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба регионального правительства. Читайте подробнее: На Чукотке продлили связанные с пандемией ограничения до конца сентября

08:32 25.08.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Треть новых носителей зарегистрированf в Усть-Коксинском районе. Читайте подробнее: В Горном Алтае выявили 36 новых носителей коронавируса

08:32 25.08.2021 В Ульяновской области потушили ещё несколько травяных пожаров. Читайте также: За сутки в Ульяновске потушили четыре травяных пожара

08:59 25.08.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4554 человека, причём 23 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Читайте также: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 23 человека

09:01 25.08.2021 В Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции продлили до 30 сентября включительно режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора региона Николай Симонов. Об этом: В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

09:01 25.08.2021 В Татарии зарегистрировали еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 25 августа 672 человека. Читайте подробнее: В Татарии жертвами COVID-19 стали ещё три человека

09:01 25.08.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 240 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 25 августа подтверждено 79 368 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 73 574 человека, за сутки — 227 пациентов. Читайте подробнее: В Саратовской области подтвердили 240 новых случаев заражения коронавирусом

09:03 25.08.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 25 августа 2021 года от коронавируса привились 606 849 человек (+5742 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 127 679 жителей региона получили первую прививку (на 347 меньше, чем сутками ранее) и 477 947 человек (+5992 за минувшие сутки) полностью привиты. Об этом: В Алтайском крае темпы вакцинации продолжают падение

09:10 25.08.2021 Коронавирус может провоцировать или ускорять у пожилых лиц развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

09:18 25.08.2021 Несовершеннолетние Северной Осетии стали чаще болеть COVID-19. Тенденцию к росту числа заболевших среди детей отметил 24 августа главный врач Республиканской детской клинической больницы Мурат Икаев в ходе очередного заседания оперативного штаба. По его словам, в настоящее время в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 131 ребенка, чего в прежние месяцы за весь период пандемии не наблюдалось. Читайте подробнее: В Северной Осетии растет заболеваемость COVID-19 среди детей

09:20 25.08.2021 В Томской области учебный год для школьников начнётся в очном формате, сообщили 25 августа в региональной администрации. Читайте подробнее: Учебный год для томских школьников начнётся в очном формате

09:29 25.08.2021 В Республике Карелия за минувшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус у 179 человек. Это на пять случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 25 августа в региональном оперштабе. Подробности в материале: В Карелии выявили 179 новых случаев коронавирусной инфекции

09:30 25.08.2021 Сотрудников органов власти Северной Осетии призвали пройти вакцинацию от коронавируса. Врио главы республики Сергей Меняйло поручил подготовить доклад о числе привитых работников аппарата правительства. Об этом стало известно по итогам очередного заседания оперативного штаба, которое состоялось 24 августа. «Это касается всех должностных лиц, начиная от сотрудников министерств и заканчивая министрами. Начинать надо с себя», — цитирует Меняйло портал «15-й Регион». Читайте подробнее: Меняйло призвал правительство Северной Осетии привиться от COVID-19

09:30 25.08.2021 В Ростове-на-Дону в связи с ростом числа пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, срочно развернули ещё один ковидный стационар. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко. Об этом: В Ростове-на-Дону срочно развернули ещё один ковидный госпиталь

09:39 25.08.2021 На лечение одного больного COVID-19 в 2021 году в среднем уходит 135,4 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Федерального фонда обязательного медицинского страхования. При этом в 2020 году на это требовалось около 115 тысяч рублей. Госпитализация неинфекционных пациентов оказалась намного дешевле — 41,5 тысячи рублей.

09:42 25.08.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 441 случай заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 102 431. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки выявили 441 случай заражения коронавирусом

09:48 25.08.2021 В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 103 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб 25 августа. Это на один случай заражения больше, чем накануне. Читайте подробнее: В Калмыкии подтвердили ещё 103 случая заражения коронавирусом

09:50 25.08.2021 Более чем в 111 млрд рублей обойдётся Российскому государству помощь пациентам с коронавирусной инфекцией во втором полугодии 2021 года. Об этом говорится в материалах Счётной палаты. Предполагаемую стоимость лечения рассчитал Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). При этом учитывался прогноз Минздрава о предполагаемом выявлении в стране ещё 3,9 млн случаев заболевания COVID-19. Читайте также: В России рассчитали траты на лечение от COVID-19 до конца года

09:52 25.08.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 25 августа. Читайте подробнее: Ещё один житель Калмыкии не смог победить COVID-19

09:55 25.08.2021 В Челябинской области за сутки выявили ещё 377 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили уже более 84 тыс. ковид-пациентов

10:09 25.08.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 62 847, причём 198 из них обнаружили только за сутки. Читайте подробнее: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека

10:14 25.08.2021 Забайкальский край вошел в число регионов — получателей средств на покупку концентраторов кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией. Как пояснили 25 августа в пресс-службе правительства региона, в соответствии с распоряжением главы российского правительства Михаила Мишустина, сумма составит порядка 32,5 миллиона рублей. Подробности в материале: Забайкалье получит деньги на покупку концентраторов кислорода

10:14 25.08.2021 После разоблачения во Всеволожской клинической межрайонной больнице Ленинградской области преступной группы с участием медиков, которая за вознаграждение от граждан вносила сведения о вакцинации в единую информационную систему без проведения самой прививки, в Ленобласти инициирована проверка всех пунктов вакцинации. Читайте подробнее: В Ленобласти после громкого дела началась проверка всех пунктов вакцинации

10:23 25.08.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 25 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты уже 311 467 человек. Об этом: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привиты более пяти тысяч человек

10:49 25.08.2021 В столице Чувашии школьные линейки в День знаний рекомендуется проводить по классам на открытых площадках, при этом родителей обяжут быть в масках. Об этом: В Чебоксарах определились с форматом первых школьных линеек

10:54 25.08.2021 Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. «У нас, слава Богу <…> ситуация начинает стабилизироваться. <…> За неделю подтверждено 2532 случая новой коронавирусной инфекции. К сожалению, летальность растет — за неделю 101 человек ушел из жизни», — сказал Аксенов на заседании штаба по эпидситуации в Крыму.

11:17 25.08.2021 Прикамье получило крупную партию антиковидной вакцины. В регион доставлено 63 188 комплектов однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба краевой администрации. Стоит отметить, что это крупнейшая партия препарата за весь период поставок. Вакцину используют для иммунизации граждан старше 18 лет, переболевших COVID-19, а также для ревакцинации. Читайте подробнее: Прикамье получило крупную партию препарата для ревакцинации от COVID-19

11:18 25.08.2021 Более 70% сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» вакцинировались от COVID-19. Об этом журналистам сообщил официальный представитель компании Михаил Демин.

11:21 25.08.2021 Темпы вакцинации против коронавируса в Северной Осетии гораздо ниже, чем в других субъектах России. Особенно низки они среди пожилых граждан. Об этом сообщил 24 августа врио министра здравоохранения Сослан Тебиев в ходе заседания очередного оперативного штаба. Читайте подробнее: Власти Северной Осетии недовольны низкими темпами вакцинации

11:22 25.08.2021 В Обнинске Калужской области от новой коронавирусной инфекции привились только 25% педагогов. При этом в среднем по городу вакцинировано 33,1% населения, сообщает 25 августа начальник управления общего образования Обнинска Татьяна Волнистова. Читайте также: В калужском Обнинске лишь 25% учителей привиты от COVID-19

11:26 25.08.2021 В Удмуртии по состоянию на 25 августа выявили 225 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста носителей вируса с начала пандемии. Накануне было подтверждено 224 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 45 210 случаев. Читайте подробнее: Удмуртия обновила рекорд прироста носителей коронавируса с начала пандемии

11:27 25.08.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 13 летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1494 человек. Читайте также: В Удмуртии за сутки от COVID-19 скончались 15 человек

11:29 25.08.2021 В Удмуртии по состоянию на 25 августа провели 1 525 873 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3004 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4748 исследований. Об этом: Около 3 тыс. жителей Удмуртии сдали тесты на коронавирус за сутки

11:31 25.08.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 августа прививку от коронавируса сделали 329 054 человека. Второй компонент препарата получили 281 005 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: Более 281 тыс. жителей Удмуртии прошли полную вакцинацию от COVID-19

11:31 25.08.2021 В Республике Крым подтверждено 345 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 25 августа. Сутками ранее сообщалось о 349 новых носителях. Об этом: В Крыму за сутки выявили 345 носителей коронавируса

11:33 25.08.2021 В Омской области за прошедшие сутки выявили 389 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 70 947. Об этом сообщили 25 августа в областном оперативном штабе. Подробности в материале: Коронавирус выявили ещё у 389 жителей Омской области

11:33 25.08.2021 Попасть на торжественные линейки в школах Республики Крым 1 сентября родители первоклассников смогут лишь при предоставлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Об этом: В Крыму родителей на школьные линейки будут пускать по QR-коду

11:38 25.08.2021 Число выявленных случаев заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 19 536 и достигло 6 804 910 случаев. Об этом 25 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом: Москва вернула лидерство в РФ по приросту заражений коронавирусом

11:43 25.08.2021 Согласно прогнозам Минздрава РФ, во II полугодии 2021 года COVID-19 в России заболеют почти четыре миллиона человек, пятая часть которых попадет в больницы. Согласно данным Фонда медицинского страхования, на лечение таких пациентов потребуется более 110 миллиардов рублей, сообщили в Счётной палате.

11:44 25.08.2021 Восемь пациентов с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Омской области. Об этом сообщили 25 августа в региональном оперштабе. Об этом: Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё восемь омичей

11:48 25.08.2021 В Нижегородской области по состоянию на 25 августа выявили 433 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 427 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 153 603 случаев. Подробности в материале: В Нижегородской области выявили ещё 433 носителя коронавируса

11:49 25.08.2021 В Воронежской области подтверждено 263 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 25 августа. Эта цифра по суточному заражению держится в регионе уже третий день — 23 и 24 августа также сообщалось о 263 новых носителях инфекции. Читайте также: В Воронежской области коронавирус унёс жизни ещё 25 человек

11:49 25.08.2021 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки выросло на 1402. Об этом 25 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Москве 289 пациентов находятся на ИВЛ

11:50 25.08.2021 В Саратовской области привито против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 25 августа 617 102 человека. За сутки первым компонентом вакцины привили 3903 жителя. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 542 169 человек. Читайте подробнее: В Саратовской области от COVID-19 за сутки привили 3,9 тыс. человек

11:52 25.08.2021 За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 809 пациентов. Об этом 25 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом: В России за сутки от COVID-19 скончались 809 пациентов

11:52 25.08.2021 За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5683 человек. Читайте также: За сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

11:55 25.08.2021 В Краснодарском крае подтвержден 251 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 24 августа, сообщалось о 252 носителях. Об этом: В Краснодарском крае растёт число тяжёлых случаев COVID-19

11:55 25.08.2021 После двухдневного перерыва в Петербурге суточное число новых носителей коронавируса вернулось к высокому уровню. За последние сутки в городе выявлено 1385 новых случаев заражения. Это в 2,3 раза больше, чем сутками ранее, когда сообщалось всего о 600 новых носителях. Об этом: В Петербурге число заразившихся коронавирусом за сутки выросло в 2,3 раза

11:57 25.08.2021 299 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что всего в республике выявили 55 238 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе справились с ней 51 025 человек, в том числе в минувшие сутки победили вирус 397 человек. Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили почти 300 новых носителей коронавируса

12:09 25.08.2021 В Ленинградской области за минувшие сутки выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два случая меньше, чем выявлялось ежедневно в последние двое суток. Тем временем смертность от ковида в регионе в последние дни снизилась в несколько раз. Читайте также: В Ленобласти резко снизилась смертность от COVID-19

12:12 25.08.2021 В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 236 случаев инфицирования коронавирусом. По данным на 25 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 62 124 заражения. Выздоровели за все время 49 806 ковид-пациентов, за сутки — 325 человек. Скончались от COVID-19 всего 2053 жителя, в том числе за последние 24 часа — 13 пациентов. Об этом: В Пензенской области за сутки выявили 236 носителей коронавируса

12:15 25.08.2021 В Татарии с начала пандемии по состоянию на 25 августа лабораторно подтверждены 25 168 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 45 человек. Всего выздоровели 22 107 ковид-пациентов, скончались 672 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 53 человека, количество летальных исходов увеличилось на три. Об этом: В Татарии выявили ещё 45 носителей коронавируса

12:19 25.08.2021 В Саратовской области от COVID-19 умерли по состоянию на 25 августа 2205 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки шесть мужчин и 14 женщин в возрасте от 47 до 86 лет. Читайте также: В Саратовской области жертвами COVID-19 стали более 2,2 тыс. человек

12:20 25.08.2021 Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил журналистам, что в целях снижения рисков распространения коронавируса необходимо отказаться от использования комнатных сплит-систем кондиционирования воздуха в общественных местах.

12:21 25.08.2021 В Чувашии чуть подросло вновь выявленное количество случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Читайте подробнее: В Чувашии выздоровели более 90% пациентов с коронавирусом

12:24 25.08.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 18 человек. Об этом сообщили 25 августа в оперштабе региона. Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки умерли 18 ковид-пациентов

12:31 25.08.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 25 августа, за минувшие сутки было выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 180 случаев. Подробности в материале: Новосибирский оперштаб сообщил о смерти двухмесячной девочки с COVID-19

12:35 25.08.2021 Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что более 55% сотрудников избирательных комиссий по всей стране вакцинировались от COVID-19.

12:36 25.08.2021 В Ростове-на-Дону получить прививку от COVID-19 могут и маломобильные граждане. Принять участие в вакцинации им помогают мобильные группы. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Об этом: В Ростове-на-Дону создали 46 мобильных прививочных групп

12:40 25.08.2021 В Мордовии по состоянию на 25 августа выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 617 случаев. Читайте подробнее: В Мордовии подтвердили 69 новых случаев заражения коронавирусом

12:41 25.08.2021 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 482 человека, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 25 августа. Это на один случай заражения меньше, чем накануне. Читайте подробнее: Число заражённых коронавирусом в Ростовской области продолжает расти

12:41 25.08.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 468 человек. Читайте также: За сутки трое жителей Мордовии скончались от COVID-19

12:43 25.08.2021 В Дагестане вновь зафиксировано большое число смертей от последствий заражения коронавирусом. За прошедшие сутки скончался еще 21 человек. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 2141, сообщили 25 августа в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Дагестане 21 человек скончался за прошедшие сутки от коронавируса

12:45 25.08.2021 В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 26 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 августа. Об этом: В Ростовской области за сутки умерли 26 ковид-пациентов

12:47 25.08.2021 На Ямале за сутки выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 25 августа региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 124 случая. Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом

12:51 25.08.2021 В Марий Эл по состоянию на 25 августа выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 61 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 610 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл выявили ещё 62 случая заражения коронавирусом

12:54 25.08.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 464 человек. Подробности в материале: Ещё два человека в Марий Эл скончались от COVID-19

12:56 25.08.2021 В Пермском крае выявили 475 новых случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем днем ранее, сообщает 25 августа оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 84 923 носителя коронавируса. Оправились от болезни 74 622 пермяка. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Прикамье достигло 3939. За последние сутки скончался 31 человек. Читайте подробнее: В Прикамье от COVID-19 скончался ещё 31 человек

12:56 25.08.2021 За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 40 161. Об этом сообщили 25 августа в областном оперативном штабе. Читайте также: В Томской области выявили 109 новых носителей коронавируса

13:00 25.08.2021 За последние сутки в городские и федеральные стационары Петербурга, принимающие пациентов с коронавирусной инфекцией, доставлен 251 больной. Это более чем в полтора раза превышает объем госпитализации в предыдущие сутки, когда таких пациентов было 160. Подробности в материале: Госпитализация с ковидом в Петербурге увеличилась в полтора раза

13:12 25.08.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 120 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 25 августа. Днём ранее, 24 августа, в регионе было зарегистрировано 118 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 44 тыс. 304 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлено 120 носителей коронавируса

13:13 25.08.2021 В Ульяновской области продолжают ежедневно фиксировать летальные исходы от COVID-19. Подробности в материале: В Ульяновской области жертвами коронавируса стали ещё 11 человек

13:15 25.08.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 256 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 августа сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 257 случаев. Читайте подробнее: В Тюменской области жертвами COVID-19 за сутки стали 18 человек

13:20 25.08.2021 Прогноз ситуации с коронавирусом в России может быть улучшен, если жители страны будут активнее прививаться, сообщили в Минздраве РФ.

13:23 25.08.2021 В Курганской области за сутки на 25 августа подтверждён 130 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 42 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 131 случай. Об этом: В Курганской области за сутки выявлено 130 новых носителей коронавируса

13:24 25.08.2021 Осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в связи с массовым возвращением жителей из отпусков и началом нового учебного года не исключают специалисты в Волгоградской области, об этом сообщили 25 августа в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В Волгоградской области прогнозируют всплеск заболеваемости COVID-19

13:26 25.08.2021 В Свердловской области подтвердили ещё 32 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона. Всего в регионе зафиксировано с начала пандемии уже 5002 летальных случая COVID-19. Для сравнения, 24 августа штаб зарегистрировал смерть 31 человека от данного заболевания. Свердловская область снова повторила «рекорд» по числу подтверждённых смертей от COVID-19 — больше 32 летальных случаев за сутки в регионе никогда не подтверждали. Читайте подробнее: На Среднем Урале зафиксировали более 5 тыс. смертей от COVID-19

13:27 25.08.2021 В Оренбургской области за сутки выявили 346 заражений коронавирусом, что на один меньше, чем днем ранее, сообщает 25 августа оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 075 случаев заражения. Выздоровели 53 492 оренбуржца, перенесших коронавирусную инфекцию. Число жертв заболевания достигло 1478 летальных случаев. За последние сутки зафиксировано 14 смертей, что является максимальным суточным показателем в Оренбуржье с начала пандемии. Читайте подробнее: В Оренбуржье побит рекорд суточной смертности от COVID-19

13:36 25.08.2021 В традиционном, очном формате начнут учебный год школьники и студенты в Волгоградской области с 1 сентября, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 25 августа. Решение принято Главным государственным санитарным врачом региона и утверждено региональным оперативным штабом. Также 1 сентября в регионе состоятся традиционные торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний. Читайте также: Волгоградские школьники и студенты начнут учебный год в очном формате

13:36 25.08.2021 Победителей акции «Вакцинируйся — получи сено!» определили в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба администрации Аскинского района республики. Сообщается, что в этой акции приняли участие жители восьми крупных сельских поселений, имеющие личные подсобные хозяйства, которые получили прививку от COVID-9 с 11 по 21 августа. Подробности в материале: В Башкирии определили победителей акции «Вакцинируйся — получи сено!»

13:38 25.08.2021 Прогноз о почти 4 миллионах заболевших COVID-19 до конца 2021 года — это очень высокий показатель, но он вполне оправдан, заявил корреспонденту ИА REGNUM операционный директор сети медицинских офисов Labquest Сергей Амбросов. Об этом: Эксперт не исключил новую волну коронавируса в России осенью

13:49 25.08.2021 430 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что всего в регионе выявили 87 586 случаев заражения этой инфекцией. При этом в области всего скончались 3090 пациентов с COVID-19. Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 430 новых носителей коронавируса

13:50 25.08.2021 В Волгоградской области вакцинацию от коронавируса прошли 49 тысяч работников сферы образования, что составляет более 80% от общего числа сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 25 августа. Подробности в материале: В Волгоградской области от COVID-19 привились 80% работников образования

13:51 25.08.2021 В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Число «активных» больных к 25 августа увеличилось до 1327 человек. В настоящее время проходят лечение в больнице 666 пациентов с уже поставленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Кабардино-Балкарии занято 75% коек в ковидных госпиталях

14:09 25.08.2021 Мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Чебоксары. Фото: gcheb.cap.ru

14:45 25.08.2021 Прогноз по заболеваемости граждан России COVID-19 на 2021 год, сделанный Министерством здравоохранения РФ, может быть снижен. Корректировка в сторону улучшения возможна, если население начнёт более активно вакцинироваться. Об этом 25 августа заявили в пресс-службе федерального ведомства. Подробности в материале: В Минздраве РФ назвали условие для улучшения прогноза по COVID-19

14:55 25.08.2021 В связи с массовой вакцинацией от COVID-19 спрос на вакцинацию от гриппа сместится на более поздние сроки, но система здравоохранения Пензенской области готова приступить к иммунизации населения уже с 1 сентября. Читайте также: В Пензенскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

15:05 25.08.2021 В Челябинскую область поступили новые партии вакцины от COVID-19. Об этом сообщает облминздрав. Подробности в материале: В Челябинскую область доставили новые партии ковид-вакцины

15:18 25.08.2021 За последние сутки в Мурманской области число больных COVID-19 выросло на 171 человека. Всего на лечении находятся 12 763 ковид-пациента. Читайте подробнее: В Мурманской области число больных ковидом приближается к 13 тысячам

15:26 25.08.2021 Прямые потери экономики от отсутствия трудящихся на рабочих местах из-за COVID-19 огромны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко. Читайте также: Потери экономики огромны: пренебрегать защитой от COVID-19 нельзя

15:43 25.08.2021 В пензенском технопарке «Рамеев» 26−27 августа пройдет форум «INNOMED-2021». Как уверяют организаторы, это мероприятие станет одним из самых значимых в сфере медицинской промышленности Поволжья. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на входных группах технопарка установят дезинфицирующие туннели, предназначенные для массовой обработки участников мероприятия, а также тепловизоры, сканирующие интенсивный поток людей, цветом выделяя на экране посетителей с повышенной температурой. Читайте подробнее: В Пензенской области пройдёт медицинский форум

15:47 25.08.2021 После раскрытия правоохранительными органами преступной схемы с получением медиками денег за незаконную выдачу сертификатов о вакцинации от коронавируса в Ленинградской области начались повальные проверки пунктов вакцинации. Читайте также: В Ленобласти проверяют реальность вакцинации, обзванивая привитых

15:49 25.08.2021 За последние сутки в Коми число больных COVID-19 выросло на 250 человек. Под наблюдением медиков находятся почти восемь тысяч ковид-пациентов. Читайте подробнее: В Коми за сутки не умер ни один ковид-пациент

16:36 25.08.2021 Больничная палата в Пермском крае. permkrai.ru

16:39 25.08.2021 Около 25,5 тысячи жителей Москвы стали донорами плазмы для больных COVID-19 за полтора года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Читайте подробнее: Более 25 тысяч москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19

17:49 25.08.2021 В Новосибирской области в ходе мониторинга выявлены 14 интернет-сайтов по продаже больничных листов и медицинских справок, в том числе об отсутствии коронавирусной инфекции, без прохождения медицинского осмотра и посещения врача. Посетители сайтов могли на дом получить такие справки, сообщает прокуратура региона. Подробности в материале: В Новосибирской области заблокировали сайты по продаже медицинских справок

18:39 25.08.2021 Юристы центра борьбы с принудительной вакцинацией консультируют граждан. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

18:39 25.08.2021 В Свердловской области зарегистрировали ещё 527 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Для сравнения, «рекордное» значение для области — 529 выявленных носителей вируса SARS-CoV-2 за сутки. Всего в регионе подтверждено 120 440 случаев заражения коронавирусом. 161 новый ковид-пациент проживает в Екатеринбурге, ещё 366 — в других муниципальных образованиях. Читайте также: На Среднем Урале выявлено более 120 тыс. случаев заражения коронавирусом

18:49 25.08.2021 Власти Коми сняли запрет на работу кафе и ночных клубов Сыктывкара и Ухты. Поводом для снятия ограничений послужили многочисленные жалобы предпринимателей, терпящих убытки из-за простоя. Читайте подробнее: Власти Коми сняли ограничения на работу ночных клубов и кафе

19:09 25.08.2021 Пациентам с COVID-19 в России во втором полугодии потребуется финансовое обеспечение медицинской помощи в размере 111,4 млрд рублей, сообщили 25 августа в Счётной палате РФ. Подробности в материале: Счётная палата назвала расходы на лечение больных COVID-19 до конца года

19:59 25.08.2021 Перед вакцинацией от коронавируса. Чебоксары gcheb.cap.ru

20:10 25.08.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев скорректировал несколько пунктов постановления донского правительства №272, смягчив ряд ковид-ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 25 августа. Об этом: Ростовский губернатор смягчил ковид-ограничения

21:17 25.08.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак». zdrav.nso.ru

21:27 25.08.2021 В Сургуте (ХМАО) зафиксирован первый случай смерти беременной женщины с COVID-19. Читайте подробнее: В Сургуте впервые зафиксирована смерть беременной с COVID-19

22:49 25.08.2021 Дезинфекция в подъезде. Башкирия. zhilstroynadzor.bashkortostan.ru

23:04 25.08.2021 В Вооружённых силах по состоянию на 25 августа выявлено почти две тысячи носителей коронавирусной инфекции, более 32,2 тысячи военнослужащих переболели COVID-19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Читайте подробнее: В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 в Вооружённых силах

02:35 26.08.2021 На Камчатке за последние сутки выявили ещё 49 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 50). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 18 156 человек. Об этом: На Камчатке выявили уже более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом

02:57 26.08.2021 На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончались ещё три пациента. За всё время пандемии в островном регионе зарегистрировали уже 204 летальных исхода среди носителей коронавируса. Об этом: На Сахалине от COVID-19 скончались ещё три человека

03:06 26.08.2021 На Сахалине за сутки привились от COVID-19 494 человека (днём ранее — 401), в том числе 79 иностранцев. Читайте также: На Сахалине вакцинировали от COVID-19 почти 3 тыс. иностранцев

05:32 26.08.2021 В Приморье стартовала повторная вакцинация от COVID-19 — прививку можно сделать во всех мобильных и стационарных пунктах. Читайте также: В Приморье приступили к повторной вакцинации населения от коронавируса

05:35 26.08.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 55 944. Об этом утром 26 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Об этом: В Бурятии число больных COVID-19 в стационарах сократилось до 389 человек

05:39 26.08.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 55 944. Подробности в материале: В Бурятии выявили 96 новых носителей коронавируса за сутки

05:51 26.08.2021 Во Владивостоке готовятся к платной вакцинации от коронавируса иностранцев старше 18 лет. Читайте подробнее: В Приморье начнут платную вакцинацию иностранцев

05:52 26.08.2021 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся были старше 65 лет. Об этом: Жертвами COVID-19 в Бурятии стали ещё три человека

06:06 26.08.2021 Решение о проведении линеек 1 сентября будут принимать муниципалитеты Якутии. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова. Подробности в материале: В Якутии решение о проведении линеек 1 сентября примут местные власти

06:08 26.08.2021 В Приморье продолжается регистрация на розыгрыш ценных призов среди вакцинированных от COVID-19 — регистрацию уже прошли более 50 тыс. человек. Читайте также: Более 50 тыс. привитых жителей Приморья уже зарегистрировались на розыгрыш

06:27 26.08.2021 Шесть районов Якутии — Аллаиховский, Верхнеколымский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский и Среднеколымский — почти полностью выполнили план по вакцинации от COVID-19. Об этом: В Якутии шесть районов почти выполнили план по вакцинации от COVID-19

06:32 26.08.2021 COVID-19 болеют 1092 жителя Еврейской автономии, за сутки погибли ещё четверо. В ковидных госпиталях находятся 194 пациента. Читайте также: В Еврейской АО за сутки увеличилось число жертв COVID-19

06:32 26.08.2021 В Ульяновской области чуть снизилось вновь выявленное количество случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Ульяновской области снизилось суточное число заражений коронавирусом

06:38 26.08.2021 В Ульяновской области ежесуточно продолжают выздоравливать от COVID-19 десятки жителей. Об этом: В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё почти 200 человек

06:48 26.08.2021 В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончались две жительницы Горно-Алтайска 61 и 74 лет. Читайте подробнее: В Горном Алтае от COVID-19 скончались ещё две местные жительницы

06:57 26.08.2021 В Хабаровском крае продолжается платная вакцинация иностранцев от коронавирусной инфекции — в регион доставлено свыше 3000 доз вакцины «Спутник Лайт». Читайте подробнее: В Хабаровском крае платно привились от COVID-19 более 460 иностранцев

06:58 26.08.2021 Пункт вакцинации против COVID-19 в международном аэропорту Хабаровск. zdrav.khv.gov.ru

07:02 26.08.2021 По данным оперативного штаба на 26 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4483 человек, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 96 182 человека (+401 за минувшие сутки). Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 14 человек

07:15 26.08.2021 Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале обнародовал данные о резком снижении количества тяжелых случаев и смертей от COVID-19 благодаря массовой вакцинации. Напомнив, что четвёртая волна пандемии SARS-CoV-2 уже накатилась на Европу и Америку, тогда как в России наблюдается ещё только начало спада третьей, он пояснил: «Интерес ситуации в том, что мы можем наблюдать, как меняется поведение коронавируса при распространении среди населения стран, достаточно плотно привитых против COVID-19. Скорость распространения практически не уменьшилась по сравнению с предыдущими волнами. Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5−5%. (В период между волнами этот процент где-то 0,5−1%)…» Читайте подробнее: Доктор Мясников: «Коллективного иммунитета у нас не будет»

07:18 26.08.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 августа 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 63 038, причём 191 из них обнаружили только за сутки. Об этом: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё три пациента

07:37 26.08.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 26 августа, за прошедшие сутки выявлено 182 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 180 случаев. Подробности в материале: Ещё пять жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса

07:47 26.08.2021 В Ульяновске праздничные линейки 1 сентября пройдут на открытых площадках с учётом действующих ограничительных мер. Читайте также: В Ульяновске определились с форматом школьных линеек в День знаний

07:54 26.08.2021 В Туве за минувшие сутки выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в числе заболевших 46 женщин и 29 мужчин. Подробности в материале: В Туве за сутки выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом

07:58 26.08.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 26 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты уже 312 745 человек. Об этом: В Забайкалье от COVID-19 полностью привиты более 273 тысяч человек

08:09 26.08.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4579 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 25 пациентов с коронавирусом

08:13 26.08.2021 Ещё 150 носителей коронавируса выявлено в Хакасии, сообщили 26 августа в республиканском правительстве. Читайте подробнее: В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 150 человек

08:13 26.08.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 26 августа 2021 года от коронавируса привился 611 801 человек (+4952 за минувшие сутки). Об этом: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привились менее пяти тысяч человек

08:17 26.08.2021 Вакцинация против COVID-19 в Магаданской области. minzdrav.49gov.ru

08:20 26.08.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали Усть-Коксинский, Онгудайский и Улаганский районы (9, 6 и 6 новых носителей соответственно). Подробности в материале: На Алтае коронавирус выявили ещё у 37 человек

08:20 26.08.2021 В Чебоксарах на модернизацию лаборатории клинической больницы будет направлено более 98 млн рублей. Читайте также: На оснащение лаборатории чувашской больницы потратят почти 100 млн рублей

08:21 26.08.2021 Лаборант. minzdrav.tatarstan.ru

08:41 26.08.2021 Новогодние каникулы для работающих пенсионеров следует увеличить на четыре дня, чтобы уменьшить опасность заражения коронавирусом. Такую инициативу депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров («Единая Россия») изложил в обращении на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова, сообщает 26 августа RT. Читайте также: В Госдуме предложили продлить работающим пенсионерам новогодний отдых

08:45 26.08.2021 Медики одной из новокузнецких больниц организовали схему по получению заработка от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свои источники информации. Читайте подробнее: Новокузнецкие медики попались на «вакцинации» за деньги

08:46 26.08.2021 В Хакасии скончались ещё десять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили 26 августа в правительстве региона. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 стали ещё десять жителей Хакасии

08:51 26.08.2021 Министерство здравоохранения Иркутской области издало распоряжение о вакцинации беременных женщин. Как пояснили в ведомстве, возможность иммунизации от коронавируса имеют беременные с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом: В Приангарье от COVID-19 массово прививают беременных

09:04 26.08.2021 В Москве около 90 тысяч человек старше 65 лет, сделавшие прививку от COVID-19, получили подарочные наборы «С заботой о здоровье», сообщается на портале столичного правительства. Читайте также: Почти 90 тыс. вакцинированных пожилых москвичей получили подарки

09:15 26.08.2021 Российские школы начнут новый учебный год в очном формате, и есть надежда, что весь этот учебный год пройдёт в таком формате. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Мы очно начинаем учебный год и надеемся, что он очно и будет проходить», — сказал Кравцов. Читайте также: В Минпросвещения РФ надеются на очный учебный год в школах

09:21 26.08.2021 Беременные женщины могут прививаться от COVID-19 после 22 недель с начала беременности. Об этом журналистам заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталья Долгушина. «В России к применению во время беременности в настоящее время разрешена вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22 недель», — сказала Долгушина. Читайте также: В Минздраве назвали оптимальный срок вакцинации для беременных

09:29 26.08.2021 Подавляющее число работников сферы образования Москвы привились от COVID-19. Об этом в интервью ТАСС заявил министр правительства Москвы, глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков. «Победить коронавирус мы можем, только создав коллективный иммунитет. Педагоги города понимают ту ответственность, которая лежит на них. Поэтому уже сегодня больше 80% всех работников образовательных организаций Москвы — школ, детских садов, колледжей и дворцов творчества — привились от коронавируса», — сказал Молотков. Подробности в материале: Власти Москвы назвали число вакцинированных от COVID-19 педагогов

09:38 26.08.2021 Вакцины от коронавируса не вызывают бесплодия. Об этом заявила главный вакцинолог минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева. Отметим, что, согласно действующим рекомендациям по вакцинации против новой коронавирусной инфекции, беременным можно делать прививку на сроке после 22 недель и пока только «Спутником V». Для остальных вакцин беременность сейчас является противопоказанием. Об этом: Новосибирский вакцинолог заявила, что ни одна вакцина не вызывает бесплодия

09:42 26.08.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 446 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 102 877. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки выявили 446 носителей SARS-CoV-2

09:46 26.08.2021 За минувшие сутки в Карелии выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 26 августа в республиканском оперштабе. Это на 20 случаев меньше, чем в предшествующие сутки. Однако число пациентов в больницах возросло. Читайте подробнее: В Карелии заметно уменьшилась суточная выявляемость коронавируса

09:52 26.08.2021 В Саратовской области за сутки зарегистрировали еще 245 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 26 августа подтверждено 79 613 заражений. Выздоровели с начала наблюдения 73 802 человека, за сутки — 228 пациентов. Читайте также: В Саратовской области не снижаются темпы распространения коронавируса

09:55 26.08.2021 В параолимпийской сборной России на Играх в Токио не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 августа сообщил глава российской делегации Павел Рожков. Читайте также: У сборной России в Токио не выявили новых случаев заражения коронавирусом

09:58 26.08.2021 Защита организма от штаммов COVID-19 усиливается в течение шести месяцев после вакцинации «Спутником V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по итогам исследований в Аргентине. Читайте подробнее: РФПИ: защита от COVID-19 после вакцинации со временем усиливается

10:00 26.08.2021 Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Дарья Драй © ИА REGNUM]

10:10 26.08.2021 Власти Москвы выделили 1 миллиард рублей предпринимателям. Они смогут компенсировать затраты в своих компаниях на профилактику распространения коронавируса, сообщается на портале мэра столицы. Читайте также: Малому бизнесу Москвы выделят 1 млрд рублей на профилактику коронавируса

10:17 26.08.2021 В Челябинской области за сутки выявили ещё 379 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 379 ковид-пациентов

10:30 26.08.2021 Новый учебный год в Омской области стартует в очном формате, сообщили 26 августа в правительстве региона. Об этом: В Омской области новый учебный год начнётся в очном формате

10:35 26.08.2021 Власти Ставрополья примут меры по результатам опроса жителей края о причинах отказа от вакцинации. Для лиц старше 60 лет перед прививкой будет проводиться тестирование на антитела, а случаи негативного воздействия прививки на здоровье ставропольцев будут проверены. Об этом 26 августа в своем видео, опубликованном на странице в Instagram, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Подробности в материале: На Ставрополье примут меры после ответа жителей об отказе прививаться

10:36 26.08.2021 В Кемеровской области режим «Повышенная готовность», введённый из-за коронавируса, продлён до 30 сентября 2021 года. Это следует из распоряжения, подписанного губернатором региона Сергеем Цивилёвым. Об этом: В Кузбассе продлили антиковидные ограничения

10:37 26.08.2021 Министр образования и науки Хакасии Лариса Гимазутина 23 августа заявила о том, что не привитые от коронавируса работники учреждений, подведомственных минобрнауки региона, с 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Это заявление вызвало бурные и эмоциональные обсуждения в соцсетях. Интернет-пользователи указывают на то, что увольнения из-за отсутствия прививки недопустимы. Подробности — в обзоре ИА REGNUM. Читайте также: «Либо прививайся, либо сдохни с голоду» — в Хакасии Путин не указ?

10:59 26.08.2021 Жительница Тольятти стала миллионным жителем Самарской области, сделавшим прививку от COVID-19. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в регионе прививку от этой инфекции получил один миллион человек. Читайте также: В Самарской области преодолен рубеж в один млн привитых от COVID-19 жителей

11:03 26.08.2021 Праздничные линейки 1 сентября в школах Краснодарского края решено провести только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, а посетить их смогут только родители первоклассников. Читайте подробнее: На Кубани на линейки 1 сентября пустят только родителей первоклассников

11:04 26.08.2021 За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 101 житель Калмыкии, сообщает региональный оперштаб 26 августа. Это на два случая заражения меньше, чем накануне. Читайте также: Ещё 101 житель Калмыкии заразился коронавирусом

11:06 26.08.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 26 августа. Подробности в материале: Ещё четыре жителя Калмыкии скончались от COVID-19

11:22 26.08.2021 В Туву начались поставки гуманитарной помощи в виде защитных масок и антисептика, предоставленной безвозмездно комбинатами «Патриот» и «Новый путь». Всего до конца недели ожидается поступление 7,4 млн масок и 4,1 тыс. литров антисептика. Как отмечается, из них 3,6 млн масок передадут министерству образования Тувы для обеспечения эпидбезопасности в школах. Читайте подробнее: В школы Тувы направят 3,6 млн защитных масок

11:23 26.08.2021 Для Тувы выделена крупная партия защитных масок для обеспечения эпидемиологической безопасности в школах. minzdravtuva.ru.

11:27 26.08.2021 В Республике Крым подтвержден 331 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 26 августа. Это на 14 случаев меньше, чем сутками ранее, — 25 августа сообщалось о 345 новых носителях. Читайте подробнее: В Крыму за сутки выявлен 331 носитель коронавируса

11:32 26.08.2021 302 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба администрации главы республики. Сообщается, что всего в регионе выявили 55 540 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 51 475 человек, в том числе победили вирус в минувшие 24 часа 450 человек. Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили более 300 новых носителей коронавируса

11:36 26.08.2021 В Югре за сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (32 случая), сообщает 26 августа региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 155 случаев. Читайте подробнее: В Югре за сутки выявлено 156 заражений коронавирусом

11:40 26.08.2021 В Удмуртии по состоянию на 26 августа выявили 225 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 225 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 45 435 случаев. Подробности в материале: В Удмуртии вновь выявили 225 носителей коронавируса

11:42 26.08.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 16 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 15 летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1510 человек. Читайте подробнее: В Удмуртии ещё 16 человек скончались от COVID-19

11:43 26.08.2021 В Удмуртии по состоянию на 26 августа провели 1 531 375 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5502 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3004 исследования. Об этом: Жители Удмуртии сдали 1,53 млн тестов на коронавирус

11:46 26.08.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 августа прививку от коронавируса сделал 329 801 человек. Второй компонент препарата получили 283 365 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: Прививку от коронавируса сделали почти 330 тыс. жителей Удмуртии

12:02 26.08.2021 Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Дарья Драй © ИА REGNUM

12:09 26.08.2021 В Саратовской области привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 26 августа 620 591 человека. За сутки вакцинировали 3489 жителей. Полностью закончил иммунизацию антиковидными препаратами 547 441 человек. Подробности в материале: В Саратовской области прививку от COVID-19 сделали более 620 тыс. человек

12:09 26.08.2021 Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в России выросло на 19 630 и достигло 6 824 540 случаев. Об этом 26 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В РФ за сутки от COVID-19 умерли 820 человек — максимум с начала пандемии

12:15 26.08.2021 Число выявленных случаев заражения коронавирусом с Москве за сутки увеличилось на 1712. Об этом сообщает 26 августа столичный оперштаб. Об этом: В Москве за сутки выявили 1712 случаев заражения коронавирусом

12:19 26.08.2021 Российские медики подтвердили 19 630 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в течение суток 25 августа. Об этом сообщает 26 августа оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее количество зарегистрированных случаев достигло в стране 6 824 540. Об этом: В России выявили 19630 новых случаев заболевания COVID-19

12:21 26.08.2021 В Краснодарском крае подтверждено 252 случая заражения коронавирусом, сообщили 26 августа в региональном оперативном штабе. Накануне, 25 августа, был зарегистрирован 251 новый случай заражения. Читайте также: На Кубани за сутки выявили 252 носителя коронавируса

12:24 26.08.2021 За последние сутки в Петербурге от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 38 больных. Это на восемь человек больше, чем умерло сутками ранее, сообщили 26 августа в оперативном штабе. Читайте подробнее: В Петербурге вновь увеличилась суточная смертность от COVID-19

12:25 26.08.2021 В Саратовской области вторые сутки подряд регистрируется по 20 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 26 августа 2225 человек. Подробности в материале: В Саратовской области вторые сутки регистрируют по 20 жертв COVID-19

12:26 26.08.2021 В Татарии с начала пандемии по состоянию на 26 августа лабораторно подтверждены 25 217 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 49 человек. Всего выздоровели 22 167 ковид-пациентов, скончались 672 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 60 человек, количество летальных исходов не изменилось. Об этом: В Татарии за сутки положительный тест на коронавирус получили 49 человек

12:30 26.08.2021 В Ставропольском крае вновь установлен «рекорд» по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки был подтвержден диагноз COVID-19 у 358 человек. Общее число носителей коронавируса достигло 73 433 человек, сообщили 26 августа в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: На Ставрополье вновь обновился максимум по приросту числа ковид-пациентов

12:30 26.08.2021 В Свердловской области скончались от последствий COVID-19 ещё 33 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Нынешний показатель — «рекордный» для области. До этого в регионе не регистрировали больше 32 смертей от данной инфекции за сутки. Всего в области с начала пандемии подтверждено 5035 летальных случаев от COVID-19. Подробности в материале: На Среднем Урале обновился «рекорд» по числу смертей от COVID-19

12:31 26.08.2021 По данным оперативного штаба от 26 августа, за последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 1301 случай заражения коронавирусной инфекцией, это на 84 случая меньше, чем в предыдущий день. Подробности в материале: В Петербурге выявили 1301 новый случай заражения коронавирусом

12:36 26.08.2021 В Чувашии выявлено ещё 80 носителей коронавируса и зарегистрированы очередные летальные исходы. Читайте также: За сутки в Чувашии умерли десять пациентов с коронавирусом

12:37 26.08.2021 В Ростовской области за последние сутки выявили 479 носителей коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 августа. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Ростовской области выявили ещё 479 носителей коронавируса

12:38 26.08.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 26 августа, за минувшие сутки выявлено 177 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 183 случая. Читайте также: Одиннадцать новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки

12:40 26.08.2021 За последние сутки в Архангельской области число больных COVID-19 пополнили 266 человек, 118 — выздоровели. Подробности в материале: В Архангельской области за сутки выявили 266 носителей коронавируса

12:42 26.08.2021 В Ульяновской области выздоровели ещё 183 пациента с коронавирусом, при этом зафиксированы новые летальные исходы. Об этом: Жертвами коронавируса стали ещё десять жителей Ульяновской области

12:46 26.08.2021 В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 25 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 августа. Об этом: В Ростовской области подтвердили ещё 25 случаев смерти от COVID-19

12:51 26.08.2021 17-летняя жительница Ростовской области с подтверждённым заражением коронавирусом скончалась в одном из ковидных госпиталей, развёрнутых на Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 26 августа. Читайте также: В Ростовской области от COVID-19 скончалась 17-летняя пациентка

12:52 26.08.2021 В Пермском крае выявили 475 новых заражений коронавирусом. Суточный показатель остается на уровне предыдущего, сообщает 26 августа оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 85 398 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 3285,5 факта COVID-19. Выздоровел 75 091 пермяк. От COVID-19 в регионе скончались 3967 человек, в том числе 28 — за последние сутки. Подробности в материале: В Прикамье число выявленных заражений коронавирусом превысило 85 тысяч

12:53 26.08.2021 Мурманская полиция возбудила уголовные дела после того, как ковид-пациент отделения реанимации лишился личных вещей и денег. Подробности в материале: Мурманская полиция возбудила уголовные дела после кражи в реанимации

12:56 26.08.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 26 августа, в инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2311 пациентов, в том числе 38 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В реанимации оказались 168 новосибирцев с коронавирусом

13:00 26.08.2021 В Свердловской области выявили более 530 носителей вируса SARS-CoV-2 за сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. За минувший день в области зарегистрирован 531 ковид-пациент. Это «рекордно» высокое число новых заражённых — предыдущий «максимум» заканчивался на 529 случаях заражения за сутки. 157 новых носителей вируса — жители Екатеринбурга, ещё 374 — других населённых пунктов. Всего в регионе зафиксирован 120 971 случай заражения с начала пандемии. Читайте также: На Среднем Урале зафиксировали «рекордное» число ковид-пациентов

13:02 26.08.2021 В Пензенской области за сутки зарегистрировали 234 случая инфицирования коронавирусом. По информации на 26 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 62 358 заражений. Выздоровели за все время 50 137 ковид-пациентов, за сутки — 331 человек. Скончались от COVID-19 всего 2072 жителя, в том числе за последние 24 часа — 19 пациентов. Подробности в материале: В Пензенской области выявили ещё 234 случая заражения коронавирусом

13:03 26.08.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 119 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 26 августа. Днём ранее, 25 августа, в регионе было зарегистрировано 120 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 44 тыс. 423 человека. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлено 119 носителей коронавируса

13:06 26.08.2021 За последние сутки в Мурманской области было выявлено 168 новых случаев COVID-19. На лечении — более 12,8 тысяч человек. Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки скончались девять ковид-пациентов

13:08 26.08.2021 В Нижегородской области по состоянию на 26 августа выявили 403 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 433 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 154 006 случаев. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 403 новых носителя коронавируса

13:10 26.08.2021 За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5711 человек. Читайте также: Ещё 28 человек скончались от COVID-19 в Нижегородской области

13:11 26.08.2021 В Курской области первый компонент прививки от коронавируса получили 353 940 человек, это составляет 66,3% от плана, сообщили 26 августа в пресс-службе правительства региона. Завершили вакцинацию, по последним данным, 302 193 жителя области. Подробности в материале: В Курской области план вакцинации от ковида выполнен на 66%

13:12 26.08.2021 В Карачаево-Черкесии приняли участие в прививочной кампании против коронавируса свыше 107 тыс. человек. План по вакцинации выполнен на 49,7%, сообщила «Интерфаксу» начальник отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава КЧР Бэлла Батчаева. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии план по вакцинации выполнен на 50%

13:15 26.08.2021 В Мордовии по состоянию на 26 августа выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 688 случаев. Читайте подробнее: В Мордовии подтвердили 71 новый случай заражения коронавирусом

13:15 26.08.2021 Ещё 25 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае. Об этом сообщили 26 августа в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: Коронавирусная инфекция унесла жизни ещё 25 красноярцев

13:16 26.08.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 470 человек. Об этом: Двое жителей Мордовии за сутки скончались от COVID-19

13:22 26.08.2021 В Марий Эл по состоянию на 26 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 671 случая. Подробности в материале: Ещё 61 случай заражения коронавирусом подтвердили в Марий Эл