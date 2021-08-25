Сакраменто, США, 25 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Власти штата США Калифорния обвинили Activision Blizzard в уничтожении доказательств того, что компания нарушала права сотрудников. Об этом 25августа сообщает портал Kotaku.

KennethHan Штаб-квартира компании Blizzard

Профильный департамент Калифорнии, ранее подавший в суд на разработчика и издателя видеоигр, в обновлённом заявлении утверждает, что Activision Blizzard не только не сотрудничала с ним во время проведения расследования, но и запрещала сотрудникам обращаться в орган с жалобами без предварительной беседы с руководством.

Кроме того, Activision Blizzard также обвинили в том, что сотрудники отдела кадров компании уничтожали документы, имеющие отношение к расследованию. Истцы отметили, что по закону компания обязана была хранить их и предоставлять проверяющим.

Напомним, власти Калифорнии подали судебный иск против Activision Blizzard в июле 2021 года. В заявлении истец утверждает, что сотрудники компании сталкивались с сексуальными домогательствами и другими нарушениями их прав.