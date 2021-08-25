Ульяновск, 25 августа, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области для федерального национального парка приобретают семь снегоходов. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Заказчиком является федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Сенгилеевские горы». Согласно документу, для нужд учреждения приобретаются семь двухместных снегоходов весом не более 290 кг.

В документации приложено разрешение Министерства промышленности и торговли России «на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара». Предлагаемая заказчиком закупка касается снегоходов, выпускаемых в Японии.

Начальная цена контракта составляет 6 188 000 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Аукцион состоится 6 сентября.