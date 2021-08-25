В Ульяновской области для нацпарка закупят партию снегоходов
Ульяновск, 25 августа, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области для федерального национального парка приобретают семь снегоходов. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Сенгилеевские горы». Согласно документу, для нужд учреждения приобретаются семь двухместных снегоходов весом не более 290 кг.
В документации приложено разрешение Министерства промышленности и торговли России «на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара». Предлагаемая заказчиком закупка касается снегоходов, выпускаемых в Японии.
Начальная цена контракта составляет 6 188 000 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета.
Аукцион состоится 6 сентября.