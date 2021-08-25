Улан-Удэ, 25 августа, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Бурятии за четыре последних года очередь в детские сады сократилась почти в пять раз. Если на 1 января 2017 года в очереди числилось 10,3 тыс. детей до 7 лет, то по состоянию на 25 августа 2021 года — 2,2 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Детский сад в Бурятии

По словам главы республики Алексея Цыденова, к моменту его приезда в Бурятию одной из главных проблем была доступность дошкольного образования. Всего на строительство новых детских садов было направлено 7,1 млрд рублей, было создано 6,6 тыс. новых мест.

В настоящее время в федеральной системе доступности дошкольного образования числятся 840 детей ясельного возраста и 1,4 тыс. детей в возрасте 3−7 лет.