Хабаровск, 25 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Гребень амурского паводка проходит у села Троицкое Нанайского района в Хабаровском крае. Растёт уровень воды в реке Амур возле Космомольска-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе МЧС по региону.

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Вода разлилась в 43 населённых пунктах (днём ранее — 40), подтоплены 29 жилых домов (днём ранее — 27), 103 придворовых территории, 1509 дач, 479 земельных участков и 64 участка автодорог. Количество отрезков дорог, залитых водой, за сутки возросло на шесть.

Прирост уровня воды возле Комсомольска-на-Амуре составил 18 см и достиг отметки в 605 см. На территории, пострадавшей от паводка, дежурят спасатели. Жителям сёл, оказавшихся во власти стихии, доставляют на лодках всё необходимое, спасатели привозят даже корма для животных. В некоторых домах, окружённых водой, остаются люди, которые не могут или не хотят покидать своё жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС из-за паводка был введён в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, Нанайском, Ульчском, Амурском, Комсомольском и Николаевском районах Хабаровского края.