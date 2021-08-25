Уфа, 25 августа, 2021, 07:56 — ИА Регнум. 11 очагов природных пожаров на общей площади 95,98 га зарегистрированы за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

24.mchs.gov.ru Пожар в лесу

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Сообщается, что огнеборцам удалось ликвидировать семь очагов природных пожаров на площади 4,43 га. При этом пожары продолжают бушевать в 16 местах на общей площади 1471 га: удалось локализовать девять очагов природных пожаров на общей площади 654,9 га. Не локализованными остаются семь очагов природных пожаров на площади 816,1 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сообщили о нехватке волонтеров для тушения пожаров.