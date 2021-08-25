Таврический район, Омская область, 25 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Бывший муниципальный чиновник предстанет перед судом в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, он обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя главы Таврического муниципального района.

Установлено, что чиновник 12 августа 2020 года получил от представителей коммунального предприятия первую часть взятки — 125 тысяч рублей и бутылку спиртного стоимостью около 1,5 тысячи рублей.

Как уточнили в ведомстве, взятка предназначалась за помощь с расторжением концессионного соглашения в отношении находящихся в муниципальной собственности объектов водоотведения. Ранее это соглашение было заключено между районной администрацией и коммунальным предприятием. Также взяткодатели добивались заключения между указанными сторонами договора аренды в отношении этих объектов водоотведения.

Вторую часть взятки в размере 125 тысяч рублей чиновник получить не смог, так как был задержан полицейскими. Вину в совершённом преступлении он не признал. В ходе следствия было арестовано его имущество на 1,1 млн рублей (транспортное средство, оружие и деньги).

Уголовное дело рассмотрит Омский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-прокурора осудили за получение взятки в Башкирии.

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