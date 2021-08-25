Москва, 25 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 9 сентября 2021 года планирует начать рассмотрение иска к госкорпорации «Росатом» и Росимуществу. Компания «Мосрентген» требует обязать ответчиков «передать радиоактивные отходы», которые были извлечены с земельного участка истца, на захоронение до 31 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан в конце июня 2021 года. Дело слушает судья Романенкова. Третьим лицом в споре участвует ФГУП «Федеральный экологический оператор», у которого, по данным истца, находятся на временном хранении радиоактивные отходы, извлеченные с участка «Мосрентгена». Объём отходов — 174 куб. м. Истец требует передачи их «в специализированную организацию, уполномоченную на осуществление деятельности в области обращения с радиоактивными отходами, либо национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами, в целях их захоронения» с возложением на Росатом обязанности по управлению и безопасному обращению с этими отходами.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец работает с ноября 2014 года, базируясь в одноимённом посёлке. Фирма принадлежит Роману Букаранову. Её уставный капитал — более 8,3 млн рублей.