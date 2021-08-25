Челябинск, 25 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Челябинске специалисты изучат найденный на улице Свободы фрагмент старинной мостовой. Об этом сообщает госкомитет охраны объектов культурного наследия по региону.

Фото: страница Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области в соцсети «ВКонтакте», адрес: https://vk.com/okn74

В частности, предстоит определить историко-культурную ценность найденного исторического мощения. Пока в этом месте приостановят работы, которые могут угрожать сохранности объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, фрагмент дороги был обнаружен при осмотре территории, на которой предстоит провести благоустройство пешеходной зоны.