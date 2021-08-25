Самара, 25 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Пожар в Кинельском районе Самарской области локализован. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону загорелся камыш

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Отмечается, что в этом районе загорелась сухая трава и камыш на площади три гектара рядом с железнодорожной станцией «1144 километр». В связи с этим была угроза перехода огня на три населенных пункта: г. Кинель, а также сёла Угорье и Язевка.

Сообщается, что на борьбу с огнем в этом районе выдвинулись 98 человек на 38 единицах техники. Также был привлечен самолет Ил-76. Кроме этого пожар тушат при помощи двух пожарных поездов с железнодорожных станций «Абдулино» и «Сызрань».

"На сегодняшний момент угрозы населенным пунктам нет, пожар в Кинельском районе локализован», — приводит пресс-служба слова начальника МЧС РФ по региону Олега Бойко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области загорелся камыш на площади 700 кв. метров.