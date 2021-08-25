Пермь, 25 августа, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Перми из-за экстремальной жары пострадало Утиное болото, которое входит в комплекс особо охраняемой территории, сообщают СМИ.

Naturespicsonline.com Кряква

От водоема осталась небольшая лужа. Горожане опасаются, что из-за засухи пострадают обитатели болота — кряквы. Местные жители говорят, что утки практически исчезли на болоте, вместо птиц появились крысы.

В настоящее время в границах двух особо охраняемых территорий — Утиного болота и Новокрымского пруда — ведется экспертно-аналитическая работа. В ее рамках оценят состояние водоемов, при необходимости проведут оздоровительные работы, информирует портал 59.RU со ссылкой на управление по экологии и природопользованию.

Добавим, Утиное болото, на котором начали гнездится утки-кряквы, получило статус особо охраняемой территории в 2009 году.