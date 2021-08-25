Тюмень, 25 августа, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Тюменской области объявлен высокий, четвёртый класс пожарной опасности в связи с жаркой и сухой погодой. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

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Наибольшее задымление в Тюмени дают горящие торфяники, а также южный ветер доносит дым от пожаров в Курганской и Свердловской областях.

Департамент лесного комплекса Тюменской области просит жителей региона воздержатся от посещения лесов. В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют запреты на разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне и углях. Организациям запрещено проведение пожароопасных работ.

Государственные лесные инспекторы ведут работу по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности.