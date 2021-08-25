Москва, , 07:04 — REGNUM Министерство обороны России организовало эвакуацию военно-транспортной авиацией граждан России, Украины, а также стран-членов ОДКБ из Афганистана, сообщает пресс-служба МО РФ.

Афганистан

Сообщается, что по поручению российского лидера Владимира Путина была создана группа из четырех самолетов. В настоящее время они находятся на аэродроме в Ульяновске. На борту военно-транспортных самолетов находятся военные медики, а также запасы еды, продовольствия и одеял.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что украинский самолет, который должен был вывезти граждан Украины из Афганистана, был угнан в Иран. Позднее выяснилось, что самолет зафрахтовали богатые афганцы для перелета на иранскую территорию. Отмечалось, что украинский самолет за гражданами Украины в Афганистан не вернулся.

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