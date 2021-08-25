Ульяновск, 25 августа, 2021, 07:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области заявление о банкротстве подано в отношении судоходной компании. Соответствующий иск опубликован на сайте Арбитражного суда региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

С иском в суд вышла межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Ульяновской области. Ответчиком является ООО «Ульяновская судоходная компания «Фобос».

Заявитель просит суд признать ответчика банкротом, указав сумму исковых требований в размере 1 145 368 рублей 26 копеек.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ульяновской области 24 августа. Заявление пока не принято в производство.