Улан-Удэ, 25 августа, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 1 сентября начнут работать 58 общеобразовательных учреждений. За парты сядут 66 тыс. учащихся, в том числе 7 тыс. пойдут в школу в первый раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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По словам председателя комитета по образованию Татьяны Митрофановой, все учреждения прошли приёмку комиссией. Во всех школах также имеются паспорта безопасности.

«Здания школ Улан-Удэ будут охраняться сотрудниками ЧОП, на эти цели в бюджете города предусмотрено 34 млн рублей. Все школы оснащены системой видеонаблюдения, имеются кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт войск Национальной гвардии», — отметила она.