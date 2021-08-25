Челябинск, 25 августа, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Челябинске на улице Свободы обнаружили каменное мощение начала XX века. Об этом сообщает региональный Госкомитет охраны объектов культурного наследия.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Местами на улице Помяловского проглядывает старинная брусчатка

Выявили его в ходе осмотра территории, подлежащей благоустройству. Объект находится на гостевом маршруте от ул. Тимирязева до просп. Ленина.

Сотрудники комитета выдали заказчику и подрядчику предписания приостановить работы, которые могут угрожать сохранности объекта, имеющего признаки объекта культурного наследия.