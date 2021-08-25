Горно-Алтайск, 25 августа, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили два новых летальных среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончались жительницы Горно-Алтайска и Кош-Агачского района 84 и 51 год.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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«По заключению патологоанатомов, в первом случае смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии, во втором — в результате тяжёлых сопутствующих заболеваний на фоне COVID-19», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 340 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. 294 человек скончались непосредственно от COVID-19, 46 — по иным причинам.