Благовещенск, 25 августа, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Амурской области резко поднялась вода в реке Уркан. Участок дороги возле реки подтоплен в трёх местах, уровень воды выше 600 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе правительства региона.

19.mchs.gov.ru Паводок

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Продолжает подниматься вода нескольких участках рек Зея, Амур, Селенджа, Тында, Томь, Большой Невер, Белая, Архара и Нора. Амур растёт возле населённых пунктов Игнашино, Джалинда, Кумара, Черняево и Сергеевка. Зея поднимается у сёл Белогорье, Малая Сазанка, Суражевка, Мазановка, Уралово, Овсянка, а также возле посёлка Поляковский.

Уровень воды превысил отметку «неблагоприятное явление» только на реке Уркан возле села Ивановка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за сутки увеличилось количество населённых пунктов, с которыми нет транспортного сообщения из-за подтопления дорог. Теперь таких сёл в Приамурье девять.