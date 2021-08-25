Ульяновск, 25 августа, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось число контактных лиц, которые остаются под наблюдением в условиях пандемии коронавируса. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, с начала пандемии в Ульяновской области сделан 1 116 233 лабораторных исследования на коронавирус. По результатам тестов заражение SARS-CoV-2 выявлено у 72 614 жителей.

В настоящее время в регионе под наблюдением находятся 14 808 человек. Напомним, что сутками ранее таковых было 14 881.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за последние сутки выявлен 291 носитель коронавируса.