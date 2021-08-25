Пекин, 25 августа, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Запасы сланцевой нефти, количество которых по прогнозу может составлять 1,268 млрд тонн, обнаружили на территории Дацинского нефтегазового месторождения (провинция Хэйлунцзян на северо-востоке КНР). Об этом 25 августа передало Центральное телевидение Китая.

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Разведку проводила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), которой принадлежит объект. В сообщении организации сказано, что открытие такого объема запасов является крупным прорывом Китая в разведке и разработке сланцевой нефти.

Дацинское нефтегазовое месторождение было открыто в 1959 году. Оно является крупнейшим по запасам нефти в стране — примерно 5,7 млрд тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля агентство Синьхуа распространило информацию о том, что Дацинском нефтегазовом месторождении значительно выросло количество добычи нефти и газа. Так, за первое полугодие 2021 года было добыто 14,92 млн тонн сырой нефти и 2,5 млрд кубометров природного газа. Рост составил 45 800 тонн и 175 млн кубометров соответственно.