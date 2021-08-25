Самара, 25 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Угроза населенным пунктам в результате крупного пожара снята в Борском районе Самарской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Лесной пожар

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Сообщается, что согласно данным на вечер 24 августа, в этом районе продолжают действовать три очага пожара, в том числе и в национальном парке «Бузулукский бор».

Отмечается, что в настоящее время площадь активного тления и горения в национальном парке составляет менее одного га, еще пять га — на территории государственного лесного фонда.

«Нам удалось сделать просеки, и мы очаг возгорания окружили. В ближайшее время постараемся дотушить ранцевыми огнетушителями и продолжим создание минерализованной полосы ручным способом, автомобили туда проехать не смогут. Всю ночь будем караулить на случай усиления ветра, который может привести к распространению огня», — приводит пресс-служба слова директора национального парка «Бузулукский бор» Андрея Латыпова.

Также сообщается, что угроза населенным пунктам в Кинельском районе также ликвидирована.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с пожаром в национальном парке Самарской области ведут борьбу 710 человек на 185 единицах техники.