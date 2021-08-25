Ульяновск, 25 августа, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает сохраняться практически на одном уровне суточный прирост случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

По оперативным сведениям, за последние сутки, 24 августа в регионе лабораторно выявлено 291 носитель SARS-CoV-2.

Напомним, что ранее двое суток подряд подтверждалось по 290 случаев заражения коронавирусом, до этого двое суток подряд — по 291, этому предшествовало выявление по 290 случаев заражений коронавирусом в течение двух дней.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 72 614 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, выздоровели в регионе 65 770 пациентов с коронавирусом, умерли 2 243 человека.