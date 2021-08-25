Пермь, 25 августа, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Пермь прибыл опытный самолет МС-21−300 для проведения летных испытаний: сбора статистики по нагруженности планера во время взлётов и посадок. Самолет совершил беспосадочный перелет из Краснодара в Пермь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского аэропорта «Большое Савино».

Permkrai.ru Опытный самолёт

В испытаниях участвует первый летный прототип перспективного российского среднемагистрального самолета МС-21−300 (бортовой номер 73 051), оснащенный американскими двигателями. При этом в комплектации МС-21−310 на борт устанавливаются пермские двигатели ПД-14.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что ПД-14 является одним из наиболее совершенных российских авиационных двигателей, который создается при участии целого ряда пермских предприятий.

Самолет МС-21−310/310 — среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех»). Его высокие летно-технические характеристики достигаются благодаря передовой аэродинамике, двигателям и системам последнего поколения. Вместимость самолета МС-21−300/310 — от 163 до 211 пассажиров. Дальность полета — до 6 тыс. км.