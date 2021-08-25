Оренбург, 25 августа, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Оренбурге резонансное дело об обрушении моста направлено в Ленинский районный суд города, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

По делу проходит один фигурант: 43-летнего мужчину обвиняют в халатности. По версии следствия, мужчина, занимая должность главного инженера государственного учреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», оренбуржец не принял меры к ограничению движения транспортных средств вплоть до полного его прекращения по аварийному мосту на период проведения ремонтных работ.

Движение транспорта по ремонтируемому мостовому сооружению по согласованной главным инженером схеме привело к образованию дефекта промежуточной опоры на путепроводе и последующему приведению его в аварийное состояние. 2 декабря 2019 года произошло обрушение части моста.

«В результате халатности обвиняемого причинен ущерб Оренбургской области на сумму более 31,5 млн рублей, а также собственникам поврежденных транспортных средств в размере около 8,7 млн рублей», — сказала официальный представитель областной прокуратуры Анна Филиппова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря 2019 года в Оренбурге на ул. Терешковой в Оренбурге обрушился пролет моста. Пострадали два человека — водители грузовика и легкового автомобиля. По факту обрушения моста возбудили два уголовных дела: по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба») и по части 1.1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). После разбора завалов было принято решение о строительстве нового виадука.