Иерусалим, , 06:36 — REGNUM Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил, что не надеется достичь мирного урегулирования конфликта с палестинцами во время своего пребывания на должности главы правительства страны. Об этом политик заявил в интервью газете The New York Times.

«Мое правительство будет тем правительством, которое совершит прорыв в экономике. Но добьется славы оно не разрешением конфликта, который продолжается уже 130 лет», — заявил Беннет.

При этом он отметил, что не собирается сворачивать программу по строительству израильский поселений на территории Палестины. Беннет подчеркнул, что его правительство не сможет аннексировать Палестину.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа ВВС Израиля нанесли удары по объектам палестинцев в секторе Газа. Также 21 августа израильские самолеты наносили удары по военным объектам палестинского движения ХАМАС.

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