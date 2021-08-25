Самара, 25 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Девять проблемных домов намерены достроить в 2021 году в Самарской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обманутый дольщик

Сообщается, что механизмы завершения строительства проблемных объектов были рассмотрены на заседании в областном правительстве.

«В областном бюджете на эти цели заложено 740 миллионов рублей. Часть средств направлена на завершение строительства, часть — на выплаты компенсаций, по желанию заявителей», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства региона Анны Урусоой .

Отмечается, что в текущем году власти региона намерены исключить из списка проблемных девять объектов.

«На «финишной прямой» к решению проблемы находятся следующие объекты в Самаре: дома на улице Чкалова (застройщик ЖК «Монблан»), на улице Степана Разина (СК «Спектр»), на улице Ставропольской (ООО «Прогресс-Н»), дом на Галактионовской 81−83 (уже исключен), два дома на Демократической («Проект: Куйбышев»), а также дома на Южном шоссе в Тольятти («Роспромстрой»), на улице Жилгородок в поселке Волжский Красноярского района (ООО «Инвектор») и в поселке Петра Дубрава Волжского района. По информации министерства, статус проблемных с этих объектов будет снят до конца текущего года», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о том, что с 2017 года в регионе были восстановлены права 3,795 тысяч дольщиков, из перечня проблемных были исключены 36 объектов.