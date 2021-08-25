Гусиноозёрск, Бурятия, 25 августа, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители вечером 24 августа нашли 16-летнюю жительницу Гусиноозёрска с сыном. С ними всё в порядке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мать с ребенком

Как отмечается, девочку с ребёнком были найдены у знакомого.

«Сотрудниками ПДН с несовершеннолетним и их законными представителями проведена профилактическая беседа», — отметили в ведомстве.

В полиции также поблагодарили жителей, оказавшись содействие в поисках, а также масс-медиа и администраторов сообществ в соцсетях.