Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Пожар на АО «Хлебный завод «Арнаут» тушили в ночь на 25 августа в Центральном районе Санкт-Петербурга. К счастью, обошлось без пострадавших.

Http://76.mchs.gov.ru/ Пожар

Сообщение о пожаре в производственном здании хлебозавода на проспекте Чернышевского, д. 16, вблизи одноимённой станции метро, поступило в оперативные службы в 1:51 мск.

«В двух боксах происходило горение на площади 60 кв. метров», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В два часа ночи пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС, Через час, в 3:04, ранг пожара был снижен до номера 1.

На борьбу с огнем были отправлены 33 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

«В 4:39 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.