Елизово, Камчатский край, 25 августа, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Пожар произошел в деревянной бане в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

taschi1580 Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в садоводческом некоммерческом товариществе «Мелиоратор-1». Огнем была охвачена площадь в 24 квадратных метра. При этом пожар успел перекинуться на стоящий рядом дом. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Из-за огня баня оказалась повреждена на 70%, а жилой дом — на 15%. Причина пожара выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа пожар произошел в бане в Бирском районе Башкирии. В результате возгорания погибла женщина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.