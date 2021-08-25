Новосибирск, 25 августа, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал, что многофункциональная ледовая арена, которая должна быть готова к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, будет построена своевременно и сдана в сентябре 2022 года. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Новосибирск заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

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«Правительством Новосибирской области предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание от первоначального графика. На объекте увеличено число рабочих, достигнуты дополнительные договорённости со строительными организациями, привлечены все дополнительные трудовые и финансовые ресурсы. На сегодняшний день нет сомнений, что к Молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества. Сегодня для этого созданы все условия. Строительство объекта находится на особом контроле регионального правительства», — отметил Травников.

Напомним, что шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Здесь же будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

Из федерального бюджета уже выделено около 4,5 млрд рублей на софинансирование строительства объекта. А всего стоимость возведения арены, в ценах 2019 года, — 10,2 млрд.