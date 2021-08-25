Кызыл, 25 августа, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в столице Кызыле, где диагноз подтвердился у 20 местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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«Из 75 заболевших мужчин — 31, женщин — 44. По возрасту: детей до 17 лет — 13, от 18 до 49 лет — 45, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 7», — отметили в ведомстве.

Таким образом, с начала года в республике зарегистрировано 9707 случаев заражения. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, по данным портала Стопкоронавирус. рф, достигло 24,3 тыс., из которых 19,2 тыс. к настоящему времени выздоровели.

В стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 549 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключен 21 больной. Занятость коечного фонда составила 64,2%.