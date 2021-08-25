Абакан, 25 августа, 2021, 06:24 — ИА Регнум. ГИБДД Абакана разыскивает женщину-водителя, сбившую девочку 2008 года рождения и уехавшую с места ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском МВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

ДТП произошло 2 августа около 11:08 по местному времени в Абакане в районе дома №62 по проспекту Ленина. По данным полицейских, за рулём автомобиля Toyota Camry находилась женщина 1990 года рождения.

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП она получила телесные повреждения.

Госавтоинспекция Абакана разыскивает женщину, находившуюся за рулём, и просит всех, кому что-либо известно об этом ДТП, подлиться информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Онгудайском районе Республики Алтай 23 августа произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

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