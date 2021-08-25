Биробиджан, 25 августа, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Еврейской автономии коронавирусом болеют 1094 человека, из них 204 находятся в больницах. Ковидные госпитали региона заполнены на 80%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в оперативном штабе ЕАО.

Коронавирус

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С пневмонией инфекцию переносят 295 пациентов, в том числе 15 детей. В больницы из-за коронавируса попали 269 человек, четверо из них — дети. Всего с начала пандемии в регионе заразились COVID-19 6737 жителей ЕАО, из них скончались — 282. За сутки от коронавируса умерли два жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край выходит на плато второй волны по коронавирусу. Уровень заболеваемости в регионе немного снизился.