Улан-Удэ, 25 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 55 848.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 74 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 48 842 пациента, в том числе 47 за последние сутки. Дополнительно сняты с наблюдения 116 жителей. Число контактных лиц по ситуации на 25 августа составило 7881 человек.