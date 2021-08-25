Оренбург, 25 августа, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Оренбурге торжественные линейки в честь нового учебного года решено проводить в очном формате, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко подчеркнула, что линейки 1 сентября пройдут в обязательном порядке школьные линейки пройдут для учеников первых, девятых и 11-х классов.

«В остальных классах их проведение будет зависеть от разных факторов, в том числе от количества детей в школах и эпидемиологической ситуации в них. В классах с большим количеством детей пройдут уроки знаний — эта практика уже применялась в учебных заведениях нашего города», — сказала она.

Образовательный процесс организуют с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер безопасности. В новом году вновь прибегнут к практике, когда дети из разных параллелей школы как можно меньше пересекаются между собой.