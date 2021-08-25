Улан-Удэ, 25 августа, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 55 848. Об этом утром 25 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 27 274 случая заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли два пациента с COVID-19 (всего умерли 1765 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 411 (-11) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1150 (-49) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 842 (+47) человека.

В реанимации остаются 59 пациентов в тяжёлом состоянии (29 — старше 65 лет). В том числе 25 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (11 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 69,9% — из 588 перепрофилированных коек заняты 411.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал единственный способ, как перевести COVID-19 из опасной болезни в обычную, наряду с сезонным гриппом.