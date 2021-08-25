Новосибирск, 25 августа 2021, 06:07 — REGNUM В Новосибирскую область с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер уже оценил ход работ по строительству многофункциональной ледовой арены, которая должна быть готова к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт заявил, что ледовая арена будет построена своевременно, но придётся «проявить обычный строительный героизм».
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«Строительство ледовой арены ведётся по поручению президента. Здесь пройдут матчи первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, которые стартуют в конце декабря 2022 года и продлятся до 6 января 2023 года. Из федерального бюджета уже выделено около 4,5 млрд рублей на софинансирование строительства объекта. А всего стоимость возведения арены, в ценах 2019 года, оценивалась в 10,2 млрд», — отметил Дмитрий Чернышенко.
На сегодняшний день, по официальным данным, уровень технической готовности объекта составляет 56%.
Чернышенко отметил, что в этом году темпы строительства арены замедлились, возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации. Причина — изменения конструктивных решений при строительстве арены.
Он попросил скорректировать проектную документацию и нагнать график выполнения строительных работ.
«Андрей Александрович, возьмите это на личный контроль. Практически в ежедневном режиме отслеживайте ход строительства. Срывать сроки нельзя. Ввести арену в эксплуатацию необходимо с учётом утверждённого графика проведения молодёжного чемпионата», — обратился он к губернатору региона Андрею Травникову.
Также он поручил сделать всё для того, чтобы воспитанники местного хоккейного клуба «Сибирь» вошли в число игроков молодёжной сборной России на МЧМ-2023.