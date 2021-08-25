Новосибирск, 25 августа, 2021, 06:07 — ИА Регнум. В Новосибирскую область с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер уже оценил ход работ по строительству многофункциональной ледовой арены, которая должна быть готова к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

Напомним, ранее министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт заявил, что ледовая арена будет построена своевременно, но придётся «проявить обычный строительный героизм».

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«Строительство ледовой арены ведётся по поручению президента. Здесь пройдут матчи первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, которые стартуют в конце декабря 2022 года и продлятся до 6 января 2023 года. Из федерального бюджета уже выделено около 4,5 млрд рублей на софинансирование строительства объекта. А всего стоимость возведения арены, в ценах 2019 года, оценивалась в 10,2 млрд», — отметил Дмитрий Чернышенко.

На сегодняшний день, по официальным данным, уровень технической готовности объекта составляет 56%.

Чернышенко отметил, что в этом году темпы строительства арены замедлились, возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации. Причина — изменения конструктивных решений при строительстве арены.

Он попросил скорректировать проектную документацию и нагнать график выполнения строительных работ.

«Андрей Александрович, возьмите это на личный контроль. Практически в ежедневном режиме отслеживайте ход строительства. Срывать сроки нельзя. Ввести арену в эксплуатацию необходимо с учётом утверждённого графика проведения молодёжного чемпионата», — обратился он к губернатору региона Андрею Травникову.

Также он поручил сделать всё для того, чтобы воспитанники местного хоккейного клуба «Сибирь» вошли в число игроков молодёжной сборной России на МЧМ-2023.