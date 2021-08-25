Якутск, 25 августа, 2021, 06:06 — ИА Регнум. В Якутии восстанавливают опоры линий электропередачи, повреждённые из-за лесных пожаров. Энергетикам необходимо успеть завершить эту работу до начала отопительного сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в оперативном штабе региона.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

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Всего от огня в лесах республики были испорчены 396 опор ЛЭП на 25 линиях электропередачи разных классов напряжения. Там, где электроснабжение прервалось, электричество подают из резервных источников. Сейчас аварийно-восстановительные работы идут на двух ЛЭП — «Чурапча-Хандыга» (Томпонский район) и «Харыялах-Балыктах» (Мегино-Кангаласский — Оленёкский районы).

Также восстанавливают электроснабжение села Бясь-Кюель, на которое перекинулся огонь лесных пожаров. Там завершить работы планируют до 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии 7 августа были уничтожены огнём 39 домов.