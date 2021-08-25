Абакан, 25 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Антитеррористические учения проведут в Хакасии 25 и 26 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM На учениях

По данным республиканского УФСБ, учения пройдут в городе Абазе. Запланировано продвижение колонн специальной техники по маршруту Абакан — Абаза.

Власти Хакасии просят жителей региона сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ пройдут специальные учения по материально-техническому обеспечению Вооружённых сил (ВС) России.

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