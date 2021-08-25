Москва, 25 августа, 2021, 05:53 — ИА Регнум. В среду, 25 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +18…+20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 26 августа в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +12…+14 °C.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16…+21 °C днём и +9…+14 °C ночью.

В четверг, 26 августа, днём в столице ожидается +19…+21 °C, по области +18…+23 °C, облачно, дождь. Ночью в регионе ожидается +10…+15 °C, местами небольшой дождь.

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