Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Верховный суд США обязал администрацию американского президент Джо Байдена восстановить программу, введенную экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, по отправке просителей убежища в Мексику на время рассмотрения их заявления в Соединенных Штатах. Решение суда опубликовано на сайте инстанции.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Судьи отклонили просьбу Белого дома заблокировать принятое судом штата Техас решение о возобновлении программы Трампа по мигрантам. Таким образом, отмененная Байденом программа по отправке просителей убежища в Мексику была восстановлена.

Отметим, что президент США Джо Байден, вступив в полномочия главы государства, отменил ряд программ, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В частности, изменения затронули и миграционное законодательство Соединенных Штатов. В результате смягчения этих указов, на юге США возник кризис, связанный с потоками нелегалов.