Якутск, 25 августа, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Самый высокий класс пожарной опасности сохраняется в четырёх районах Якутии — Амгинском, Усть-Майском, Томпонском и Алданском. За сутки в лесах республики обнаружили 12 новых возгораний, потушили — 5, локализовали — 6, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в региональном оперативном штабе.

skeeze Лесные пожары

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На территории республики действуют 50 пожаров, из них тушат — 15. Борьба с огнём ведётся в восьми районах Якутии.

«Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Наиболее активная работа по тушению проводится в Усть-Майском районе, где зарегистрировано 11 очагов природных пожаров», — прокомментировал лесопожарную обстановку начальник Главного управления МЧС России по Республике Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Якутию доставили два автомобиля «Урал», ранцевые огнетушители, насосы, продовольствие, пожарные ёмкости и рукава. Груз республика получила из федерального агентства по государственным резервам.